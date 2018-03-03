ديبالا يقود يوفنتوس للفوز في الوقت القاتل

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب والقمة بين فريقي لاتسيو ويوفنتوس على ملعب الأول "الأوليمبيكو"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز لاتسيو بنتيجة هدفين مقابل هدف ليوفنتوس.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع أحرز اللاعب باولو ديبالا هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح فريق "السيدة العجوز".

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 68 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند 52 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.