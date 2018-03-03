صلاح يواصل التهديف ويساهم بفوز ليفربول

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي ليفربول ونيوكاسل يونايتد على ملعب الأول "آنفيلد"، والتي أسفرت عن فوز الأول بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم "الريدز" بهدف أحرزه اللاعب المصري، محمد صلاح، في الدقيقة 40.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55 حسم اللاعب ساديو ماني المباراة بهدف ثان لصالح ليفربول.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 60 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 29 نقطة وهو يحتل المركز السادس عشر.