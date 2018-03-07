هاينكس يتمسك بموقفه ويرشح خليفته بتدريب البايرن

أكد الألماني يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، أنه سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

وقال هاينكس، خلال حواره لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية "سأعتزل التدريب بنهاية الموسم".

وبسؤاله عن توماس توخيل، مدرب بوروسيا دورتموند السابق كأبرز المرشحين لخلافاته، أجاب "إنه يملك الكفاءة لهذه المهمة".

يُذكر أن هاينكس تولي القيادة الفنية للبافاري عقب إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وحتى نهاية الموسم، وحاولت إدارة بايرن إقناعه بالبقاء لموسم آخر، ولكن هاينكس تمسك بموقفه.

وتضم قائمة المرشحين لخلافة هاينكس، كل من يوليان ناجلسمان مدرب هوفنهايم، ونيكو كوفاتش مدرب آينتراخت فرانكفورت، وكريستيان ستريش مدرب فرايبورغ، فضلا عن توخيل.