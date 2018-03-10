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غريزمان يتخذ أولى خطواته للانتقال إلى برشلونة

تاريخ النشر: 10/03/2018 - 09:44

غريزمان يتخذ أولى خطواته للانتقال إلى برشلونة
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، أولى خطواته نحو الرحيل إلى برشلونة، في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، إن غريزمان يبحث بالفعل عن منزل في برشلونة، موضحة أن زوجته إريكا تشوبيرينا، كانت في المدينة للبحث عن منزل، منذ مباراة البارسا وأتلتيكو مدريد الأخيرة بالدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إريكا استمرت في البحث عن منزل بواسطة إحدى الشركات المتخصصة في ذلك، وزارت عدة أماكن بالمدينة ومنها المنطقة التي يسكن فيها ميسي ولويس سواريز.

ولفتت إلى أن زوجة غريزمان غادرت برشلونة، دون الاستقرار على منزل، لبحثها عن مكان مناسب يضاهي ما تعيش فيه حاليا من حيث الأمن والراحة.

يشار إلى أن عقد غريزمان، يتضمن شرطا جزائيا قيمته 100 مليون يورو، ويخطط البارسا لدفعه في الصيف المقبل من أجل ضمه.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أنطوان غريزمان
#أتلتيكو مدريد
#برشلونة

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