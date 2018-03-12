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سيميوني يعلق على إمكانية رحيل غريزمان

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 08:55

سيميوني يعلق على إمكانية رحيل غريزمان
المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

قال الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، إن هدفهم هو "المحافظة على آمال الفوز بالليغا حتى آخر 5 جولات"، بعدما حافظ الفريق المدريدي على فارق الـ8 نقاط مع المتصدر برشلونة، عقب الفوز الكبير على سيلتا فيغو أمس، الأحد، (3-0) ضمن الجولة الـ28.

وتابع سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي احتضنها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" "إذا حققنا هذا الأمر، سنرى ماذا سيحدث في النهاية"، بينما أبدى سعادته بالفوز الذي حققه الفريق ووصفه بـ"الصعب، على الرغم من النتيجة لا تعكس هذا الأمر".

وأضاف "ما زالت هناك مباريات كثيرة في الليغا، سنواصل بنفس المستوى وخوض كل مباراة على حِدة، الآن نفكر في السفر لروسيا ثم لفياريال وعلينا الاستعداد لهاتين المواجهتين، هدفنا هو الوصول للجولات الخمس الأخيرة بحظوظ في الليغا، ووقتها سنرى ماذا سيحدث".

كما تطرق الـ"تشولو" للحديث عن الشائعات المتواصلة حول رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان، لصفوف البارسا بنهاية الموسم، وقال إن "الواقع يقول إنه ما زال مع الفريق".

وواصل في هذا الصدد "أنا أتحدث عن وقائع، والواقع يقول إنه ما زال معنا ويؤدي بشكل رائع، علاقته بالجميع جيدة وبالأمس أحرز هدفا رائعا، أتحدث عن الواقع وليس عما سيحدث غدا".

وحول المباراة، أوضح أنها "كانت جميلة، أمام منافس يمتلك لاعبين مهمين".

وأتم "كانت لدينا الرغبة الدائمة في حسم المباراة.. سيلتا بدأ الشوط الثاني جيدا بكرة في القائم، ولكن بعد هدف فيتولو الرائع، المباراة أصبحت تحت سيطرتنا تماما".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دييغو سيميوني
#أتلتيكو مدريد
#أنطوان غريزمان
#سيلتا فيغو

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