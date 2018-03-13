صحيفة تكشف تفاصيل الاجتماع بين نيمار والخليفي

اجتمع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الأول ووالده في البرازيل، في ظل التقارير التي تحدثت عن رغبة نجم برشلونة السابق، في الانتقال لريال مدريد.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن قضاء الخليفي وإنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لنادي باريس، وجان مارسيال ريبيس، مدير الاتصالات في النادي، يوم أمس مع اللاعب في منزله، موضحة أنهم سيزورون المؤسسة التعليمية الخاصة بالنجم البرازيلي اليوم.

وقالت إن الرسالة التي وصلتها بعد اجتماع نيمار والخليفي فحواها "كل الأمور تسير على ما يرام ولا توجد مشكلة مع نيمار".

وأضافت أن ناصر الخليفي، تحدث أولا مع نيمار لمعرفة آخر تطورات إصابته، مشيرة إلى أن البرازيلي أبلغ رئيس النادي أنه متفائل بخصوص عودته للملاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخليفي تناول العشاء مع والد نيمار، وكان اجتماعهما إيجابيا، وأن رئيس باريس خرج راضيا تماما.

وشددت الصحيفة على أن الخليفي، بات على ثقة في بقاء نيمار، لقيادة مشروع الفريق في الموسم المقبل.

وأبرزت الصحيفة أن باريس لا يفكر في الشائعات حول رغبة نيمار في الرحيل نحو ريال مدريد، والتي يراها مسؤولي سان جيرمان بلا معنى خاصة بعد الاجتماع الإيجابي الذي عقد مؤخرا في البرازيل.