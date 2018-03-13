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فيدرر: أرغب بمواجهة نادال على الأراضي الترابية

تاريخ النشر: 13/03/2018 - 19:09

فيدرر: أرغب بمواجهة نادال على الأراضي الترابية
السويسري روجيه فيدرر (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

قال السويسري روجيه فيدرر اليوم إنه سيحب مواجهة الإسباني رافاييل نادال هذا الموسم على الأراضي الترابية.

وقال فيدرر الذي يشارك حاليا في بطولة إنديان ويلز "مسألة مشاركتي على الأراضي الترابية هذا الموسم لا تعتمد على مشاركة نادال ونوفاك (ديوكوفيتش) أو غيابهما".

وتأهل فيدرر إلى ثمن نهائي بطولة إنديان ويلز عقب الفوز على الصربي فيليب كراينوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-1 في 58 دقيقة.

وأضاف السويسري "لكن سأحب مواجهة رافا على الأراضي الترابية، سأحب معرفة ما الذي قد يحدث الآن، لا توجد ضمانات بأن يلازمني التوفيق بصورة أكثر من الماضي".

وأردف فيدرر "ما زلت أعتقد بأن نادال هو أفضل لاعب تنس على الأراضي الترابية، بل وسيظل دائما أفضل لاعب في التاريخ على الأراضي الترابية".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#روجيه فيدرر
#رافاييل نادال
#تنس

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