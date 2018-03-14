ريال مدريد يضع خطة بديلة لصفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد قد وضع خطة بديلة، لسوق الانتقالات الصيفية، في حال فشل ضم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الريال يتحسب لاحتمال فشله في التعاقد مع نيمار، ولذا يستهدف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، وإيدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي، كما لن يستغني عن كريستيانو رونالدو.

وأوضحت أن احتمالات انضمام ليفاندوفسكي للريال، أكثر من نظيره ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، كما أن هازارد لديه أفضلية في الانضمام للفريق الملكي، مقارنةً بهاري كين، نجم توتنهام هوتسبير.

ومن ناحية أخرى، أكدت الصحيفة أن دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، ما زال الخيار الأول بلا منازع للميرينغي، لدعم هذا المركز.

ومن المتوقع أن يكلف التعاقد مع الثلاثي، ليفاندوفسكي، هازارد، دي خيا، حوالي 300 مليون يورو.