عمالقة الكرة: أقوى السيناريوهات لقرعة ربع نهائي أبطال أوروبا

تترقب جماهير كرة القدم قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستجري غدا الجمعة في مدينة "نيون" السويسرية، وتتوقع أن تسفر عن مواجهات نارية بين عمالقة الكرة.

وتأهل لهذا الدور ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وروما وإشبيلية وليفربول.

وكشفت تقارير صحفية أبرز السيناريوهات المحتملة لقرعة ربع النهائي:

إرجاء المواجهات

وقال محللون رياضيون إن كبار ربع النهائي، يرغبون في عدم الاصطدام في هذا الدور وتأجيله لمواجهات نصف النهائي والنهائي، فمثلا برشلونة لا يريد مواجهة ريال مدريد أو مانشستر سيتي بهذا الدور.

والسيناريو الذي يحقق ذلك قد يكون بمواجهة ريال مدريد، حامل اللقب مع نظيره روما الإيطالي، بينما يواجه برشلونة نظيره ليفربول الإنجليزي الذي يعاني بشدة على المستوى الدفاعي.

بينما يلعب السيتي أو اليوفي أو البايرن في مواجهة إشبيلية، على أن تجمع المواجهة الأخيرة بين عملاقين منهم.

مواجهة إنجليزية

ويبدو أن هناك إمكانية لظهور صدام إنجليزي خالص بين مانشستر سيتي مع نظيره ليفربول، وهي مواجهة ستكون نارية خاصة وأن السيتي لم يهزم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلا على يد فريق المدرب الألماني يورجن كلوب.

والسيناريو الثاني قد يكون على النحو التالي: ريال مدريد مع إشبيلية، ليفربول مع مانشستر سيتي، برشلونة مع روما، يوفنتوس مع بايرن ميونخ.

العاطفة والثأر

وفي وقت يتوافر سيناريو آخر بمواجهات مثيرة، وهو تحديدا بوقوع مانشستر سيتي بقياده مدربه بيب غوارديولا، مع برشلونة، في مواجهة ستكون مثيرة، خاصة وأن مدرب الفريق الإنجليزي، قاد البارسا لإنجازات تاريخية من قبل.

وهنا قد يكرر ريال مدريد مواجهة نهائي التشامبيونزليغ بالموسم الماضي أمام يوفنتوس الإيطالي، في مباراة ستكون ثأرية للسيدة العجوز بعد الخسارة 4 ـ 1 في النهائي.

أما المواجهات الأخرى فلربما تكون بمواجهة بين ليفربول مع بايرن ميونخ، بينما يلتقي روما الإيطالي نظيره إشبيلية الإسباني.

أقوى سيناريو

وأخيرا يتوافر هناك سيناريو ناري يشهد تصادم الكبار في هذا الدور، فمن الممكن أن يلعب ريال مدريد في مواجهة نارية مع برشلونة، ومانشستر سيتي مع بايرن ميونخ، ويوفنتوس يصطدم بمواطنه روما، بينما يلعب ليفربول أمام إشبيلية.