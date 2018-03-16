قرعة الدوري الأوروبي تتجنب المواجهات الكبيرة

غابت المواجهات الكبيرة بين الفرق المشاركة في قرعة الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، بيد نجم برشلونة السابق إيريك أبيدال، ولعل أبرز هذه المواجهات، هي التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ولن يكون الروخي بلانكوس في مهمة سهلة امام سبورتينغ لشبونة، الذي شارك في دوري أبطال أوروبا بداية الموسم، ويتمتع مدربه خورخي خيسوس بخبرة كبيرة.

وفي لقاء آخر، سيواجه آرسنال الإنجليزي نظيره سسكا موسكو، والفريق الروسي كان قد حقق اللقب تحت المسمى القديم كأس الاتحاد الأوروبي عام 2005.

وفي المواجهات الأخرى، سيواجه نادي مارسيليا الفرنسي نظيره لايبزيج الألماني في حين لاتسيو الإيطالي سيواجه ريد بول سالسزبورغ النمساوي.

وفيما يلي مواجهات الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي:

أتلتيكو مدريد - سبورتينغ لشبونة

آرسنال - سسكا موسكو

مارسيليا - لايبزيج

لاتسيو - ريد بول سالسزبورغ