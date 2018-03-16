  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

قرعة الدوري الأوروبي تتجنب المواجهات الكبيرة

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 17:55

قرعة الدوري الأوروبي تتجنب المواجهات الكبيرة
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

غابت المواجهات الكبيرة بين الفرق المشاركة في قرعة الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، بيد نجم برشلونة السابق إيريك أبيدال، ولعل أبرز هذه المواجهات، هي التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ولن يكون الروخي بلانكوس في مهمة سهلة امام سبورتينغ لشبونة، الذي شارك في دوري أبطال أوروبا بداية الموسم، ويتمتع مدربه خورخي خيسوس بخبرة كبيرة.

وفي لقاء آخر، سيواجه آرسنال الإنجليزي نظيره سسكا موسكو، والفريق الروسي كان قد حقق اللقب تحت المسمى القديم كأس الاتحاد الأوروبي عام 2005.

وفي المواجهات الأخرى، سيواجه نادي مارسيليا الفرنسي نظيره لايبزيج الألماني في حين لاتسيو الإيطالي سيواجه ريد بول سالسزبورغ النمساوي.

وفيما يلي مواجهات الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي:

أتلتيكو مدريد - سبورتينغ لشبونة

آرسنال - سسكا موسكو

مارسيليا - لايبزيج

لاتسيو - ريد بول سالسزبورغ

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الدوري الأوروبي
#أتلتيكو مدريد
#سبورتينغ لشبونة
#آرسنال
#سسكا موسكو
#مارسيليا
#لايبزيج
#لاتسيو
#ريد بول سالزبورغ

قرعة الدوري الأوروبي تتجنب المواجهات الكبيرة

قرعة الدوري الأوروبي تتجنب المواجهات الكبيرة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي
هـ. أم الفحم يعزز وصافته بالفوز على الفريق الطيراوي

2018-03-16

قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بيوفنتوس والبارسا يواجه روما
قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بيوفنتوس والبارسا يواجه روما

2018-03-16

إنييستا يثير الجدل حول مصيره مع برشلونة
إنييستا يثير الجدل حول مصيره مع برشلونة

2018-03-16

الأكثر قراءة

عمالقة الكرة: أقوى السيناريوهات لقرعة ربع نهائي أبطال أوروبا

عمالقة الكرة: أقوى السيناريوهات لقرعة ربع نهائي أبطال أوروبا

2018-03-15
قطار يربط إسرائيل بالمستوطنات لفرض السيادة الاحتلالية على الضفة

قطار يربط إسرائيل بالمستوطنات لفرض السيادة الاحتلالية على الضفة

2018-03-15
إسرائيل السابعة عالميا بتصدير الأسلحة والشرق الأوسط السوق الأكبر

إسرائيل السابعة عالميا بتصدير الأسلحة والشرق الأوسط السوق الأكبر

2018-03-15
بن سلمان: سنطوّر قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

بن سلمان: سنطوّر قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك

2018-03-15
الأمم المتحدة: الاغتصاب سلاحٌ واسع النطاق بالحرب السورية

الأمم المتحدة: الاغتصاب سلاحٌ واسع النطاق بالحرب السورية

2018-03-15