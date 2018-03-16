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والد نيمار يراوغ باريس سان جيرمان بشأن مصيره

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 08:58

والد نيمار يراوغ باريس سان جيرمان بشأن مصيره
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تتواصل التقارير التي تتحدث عن إمكانية انتقال البرازيلي نيمار، من باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن شبكة يونيفيرسو أون لاين البرازيلية، أمس الخميس، أنه على الرغم من أن والد اللاعب قال إن مستقبل نيمار مع سان جيرمان، إلا أنه اجتمع مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الأسبوع الماضي، لمناقشة طرق إتمام الصفقة.

ومع ذلك أشارت إلى أنه حتى الآن لا توجد أي علامة على أن الصفقة ستحدث، حيث تبدو المهمة شبه مستحيلة بسبب المبالغ المالية الهائلة التي قد يضطر النادي الملكي لدفعها، بالإضافة إلى الرفض القاطع من جانب إدارة باريس للتخلي عن النجم صاحب الـ26 عاما.

وأكدت الشبكة البرازيلية أن ريال مدريد، اتصل أيضًا بأشخاص آخرين من المقربين لنيمار، الذي يتعافى من إصابة قوية في مشط القدم، للحديث معهم حول الصفقة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد

من عرب 48

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