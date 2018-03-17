برشلونة يصرف النظر عن إبرام صفقتين

كشفت تقارير صحفية، عن عدم نية نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع لاعب وسط، ليكون خليفة سيرجيو بوسكيتس، مع الفريق الكاتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، يقف وراء قرار النادي، بعدم الذهاب لسوق الانتقالات الصيفية، من أجل ضم بديل بوسكيتس.

ويرجع ذلك إلى ثقة إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، في قدرات النجم الكرواتي، ورؤيته بأنه الخيار المناسب، لتعويض بوسكيتس، والذي شارك في 44 مباراة بالموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة أبدوا الاهتمام بستيفن نزونزي، متوسط ميدان فريق إشبيلية، لكن التعاقد معه، مهمة صعبة، بسبب سعره المرتفع.

وختمت الصحيفة تقريرها، بأن برشلونة أيضا مهتم بفرانكي دي يونغ، لاعب أياكس الهولندي، لكن خيار التعاقد معه في الصيف المقبل، غير وارد، بعد ضم آرثر ميلو.