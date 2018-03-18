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محمد صلاح يطرق أبواب ريال مدريد

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 08:34

محمد صلاح يطرق أبواب ريال مدريد
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

واصل الدولي المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول الإنجليزي، في موسمه الأول، بعدما سجل سوبر هاتريك مساء أمس، السبت، في فوز فريقه على واتفورد بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ31 من البريميرليغ.

وتقول شبكة "برنابيو ديجيتال" المقربة من ريال مدريد، إن تألق محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الجاري يقوده لطرق أبواب الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وأكدت الشبكة أن ريال مدريد يراقب صلاح في الأشهر الأخيرة كبديل محتمل لغاريث بيل، الذي يرغب في العودة للبريميرليغ بعد معاناته في الموسم الجاري.

وأشارت إلى أن محمد صلاح يقدم مستوى استثنائيا مع ليفربول الذي ضمه من روما في الصيف الماضي، مؤكدة أن ذلك الأداء أدخله خطة ريال مدريد في الصيف المقبل، باعتباره خيارا أسهل من الصفقة القياسية المرغوبة لدى إدارة النادي الملكي بضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

وختمت الشبكة تقريرها بأن هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري صرح بأن محمد صلاح سوف ينضم لريال مدريد في الصيف المقبل باعتباره "أفضل لاعب في الكرة المصرية ويستحق اللعب في أفضل فريق في العالم".

ويعتلي صلاح قائمة هدافي البريميرليغ برصيد 28 هدفا متفوقا على هاري كين، مهاجم توتنهام بأربعة أهداف.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محمد صلاح
#ليفربول
#ريال مدريد

من عرب 48

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