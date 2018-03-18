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نيمار يضع شرطا للاستمرار مع باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 14:34

نيمار يضع شرطا للاستمرار مع باريس سان جيرمان
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت مصادر صحفية عن رغبة نيمار في وضع شرط جديد لاستمراره مع باريس سان جيرمان، في ظل كثرة الأنباء حول نيته للرحيل عن الفريق والانتقال إلى ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية طلب النجم البرازيلي زيادة راتبه الأسبوعي في الموسم الجديد، كشرط لاستمراره مع الفريق الباريسي، خاصة مع رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في ضمه.

وعلى الرغم من حصول نيمار على مبلغ 37 مليون يورو سنويا، بمعدل 750 ألف يورو في الأسبوع، إلا أنه يريد رفع راتبه إلى 1.3 مليون يورو أسبوعيا.

وسافر ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إلى البرازيل في الأيام الماضية، للاطمئنان على حالة اللاعب بعد إجرائه عملية جراحية في مشط القدم، بالإضافة للحديث معه ومع والده حول مستقبله مع الفريق.

وترى صحيفة موندو ديبورتيفو أن رفع راتب لاعب برشلونة السابق سيضع الخليفي أمام الأمر الواقع برفع رواتب كل من تياغو سيلفا وماركو فيراتي وماركينيوس.

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الماضي في صفقة قياسية من برشلونة، بعدما قرر النادي تفعيل الشرط الجزائي الذي وصل لـ222 مليون يورو.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#ناصر الخليفي
#فلورنتينو بيريز

من عرب 48

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