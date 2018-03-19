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سوبر هاتريك لكريستيانو: فوز مثير للريال على جيرونا

تاريخ النشر: 19/03/2018 - 01:18

سوبر هاتريك لكريستيانو: فوز مثير للريال على جيرونا
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي ريال مدريد وجيرونا على ملعب الأول "سانتياغو برنابيو"، والتي أسفرت عن فوز عريض للأول بسداسية مقابل ثلاثة أهداف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جيرونا بهدفين مقابل هدف لريال مدريد.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح اللاعب كريستيانو رونالدو باب التسجيل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 11، ثم في الدقيقة 29 أدرك اللاعب كريستيان ستواني هدف التعادل لصالح جيرونا.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47 أضاف اللاعب كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لريال مدريد، وفي الدقيقة 59 سجل اللاعب لوكاس فاسكيز الهدف الثالث، ثم في الدقيقة 64 عاد اللاعب كريستيانو رونالدو لإحراز هدفه الشخصي الثالث والرابع لصالح فريقه، وفي الدقيقة 67 قلصّ اللاعب كريستيان ستواني مجددا الفارق بهدف جيرونا الثاني، وفي الدقيقة 86 أحرز اللاعب غاريث بيل الهدف الخامس لريال مدريد، وفي الدقيقة 88 سجل اللاعب خوانبي لوبيز الهدف الثالث للفريق الضيف، وفي الدقيقة 91 اختتم اللاعب كريستيانو رونالدو الأهداف بهدف رابع له "سوبر هاتريك" وسادس لصالح فريقه.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 60 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 43 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كريستيانو رونالدو
#ريال مدريد
#جيرونا
#سوبر هاتريك
#الدوري الإسباني

سوبر هاتريك لكريستيانو: فوز مثير للريال على جيرونا

سوبر هاتريك لكريستيانو: فوز مثير للريال على جيرونا

سوبر هاتريك لكريستيانو: فوز مثير للريال على جيرونا

من عرب 48

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