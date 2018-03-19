محمد صلاح... حكاية نجم عربيّ تربع على عرش أوروبا

يبدو أن النجم المصري محمد صلاح، الذي يلعبُ في صفوف فريق ليفربول الإنكليزي، بدأ وبشكل جدي يُنظر إليه كحالة استثنائية في كرة القدم، ولم يقتصر هذا الاستثناء على اللاعبين العرب المُحترفين في أوروبا، بل طاول أبرز نجوم العالم، كيف لا ونجمُ محمد صلاح في توهج واتقاد مستمرّين.

انفجار محمد صلاح وتسجيل السوبر هاتريك

سجل محمد صلاح، منذ قدومه إلى ليفربول، أرقاما قياسية، بعد أداء متزن وثابت في الفترة الأولى، لينفجرَ صلاح بعدها؛ مُحطّما أرقاما قياسية جديدة في عروض كروية سحرت مشاهدي كرة القدم حول العالم. وكان أخر تلك العروض، الأداء الاستثنائي الذي قدّمه صلاح، في مباراة السبت الماضي، التي جمعت بين ليفربول وواتفورد في الدوري الإنكليزي، ليرفع عدد أهدافه إلى 28 هدفا، بالإضافة لصناعة 9 أهداف خلال 30 مباراة بالموسم الحالي.

زمن محمد صلاح

أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بما سماه "زمن صلاح" واحتفى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنكليزي بلاعبه المصري الذي تألق وأحرز 4 أهداف في مباراة الفريق أمام واتفورد قائلا إنه "في طريقه" لأن يُقارَن بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

صلاح يتربّع على العرش الأوروبي

يتصدر صلاح الآن قائمة هدافي أكبر خمسة دوريات في أوروبا، متجاوزا ميسي لاعب برشلونة، ومهاجم توتنهام، هاري كين.

وفاز اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر شباط الماضي، وقال الموقع الرسمي لنادي ليفربول، في حينها، إن رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا قد اختارت صلاح كأفضل لاعب بعد أن حصل على 37 في المئة من تصويت الجمهور.

وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي يحصل فيها النجم المصري على جائزة لاعب الشهر من رابطة المحترفين، بعد أن حصل عليها خلال شهري تشرين الثاني، وكانون الأول.

وسجل صلاح أربعة أهداف في ثلاث مباريات لعبها مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر شباط.

ويصوت على الجائزة عدد من المحللين وقادة فرق الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الجمهور لاختيار لاعب واحد من سبعة مرشحين، كان من بينهم زميله في ليفربول روبرتو فيرمينيو، ونجم تشيلسي إيدن هازارد، ولاعب مانشستر يونايتد كريس سمولينغ.

محمد صلاح وشبكات التواصل الاجتماعي

كثيرا ما تربّع صلاح علر عرش شبكات التواصل الاجتماعي، متصدرا المشهد في الشبكات الافتراضية، وحازت الرباعية التي سجلها صلاح في مرمى فريق واتفورد، على نصيب الأسد من تعليقات المغردين العرب، فقد تسابق المغردون على نشر صور صلاح مرفقة بعبارات إشادة وأهازيج تتغنى باللاعب المصري.

وتشارك مغردون تلك الصور عبر مجموعة هاشتاغات استطاعت تصدر قائمة الترند العالمي كـ #محمد_صلاح و عبارة "مو صلاح".

وأعرب مغردون عرب عن فخرهم بصلاح لافتين إلى أن رحلته من ناد محلي في مصر إلى ليفيربول الإنكليزي، جعلته قدوة ومثلا أعلى لكل شاب عربي في الإصرار والمثابرة على تحقيق حلمه.

وعبر مشجعو فريق ليفيربول عن حبهم لصلاح. وذهب البعض إلى حد إعلان إسلامهم على تويتر أو المطالبة بالجنسية المصرية.

قالوا عن محمد صلاح

لم يكن زيدان أول من يمدح محمد صلاح، لكن مدحه يأخذ طابعا استثنائيا؛ نظرا للتكهنات التي تُشير إلى احتمالية انتقال صلاح إلى صفوف النادي الإسباني، الصيف المُقبل. وقال زيدان في معرض إجابته عن سؤال أحد المراسلين في مؤتمر صحفي في وقت سابق: "محمد صلاح لاعب رائع، لقد برهن ذلك عندما كان مع فريق روما والأن مع فريق ليفربول، أعتقد أنه لاعب مهم في فريقه(...) كلما يلعب مباريات ينضج أكثر، هو يتحسن ويتطور وأعتقد أنه ما زال صغيرا، هو لاعب قادر على تقديم الكثير لكرة القدم، أنا لا أتحدث كثيرا عن اللاعبين، لكن إن كان السؤال إذا كان يعجبني؟ نعم يعجبني كثيرا".

تحدّث نيمار عن صلاح قائلا: محمد صلاح لاعب عظيم، وقادر على إحداث الفارق في كأس العالم".

وقال محمد أبو تريكة، عقب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017 وقيادة مصر لبطولة كأس العالم 2018: "ألف مبروك لنجم العرب وفخرهم محمد صلاح جائزة أحسن لاعب أفريقي، موسم استثنائي على الصعيد الجماعي والفردي والقادم أفضل إن شاء الله".

لامبارد قائد تشيلسي، الذي لعب مع صلاح بقميص البلوز، فقد قال عنه "صلاح لاعب رائع. حينما يجتمع مع زملائه في الهجوم بإمكانهم تشكيل خطورة على أي فريق. تشيلسي وقع معه لأنه قدم مستوى رائع مع بازل".

أما الأسطورة البرازيلية بيليه، فقد مدح النجم المصري عقب ضمان تأهل مصر إلى المونديال، وفي تغريدة له في حسابه الرسمي على تويتر كتب بطل العالم ثلاث مرات "تهانينا يا صلاح.. كانت سنة رائعة.. استمر في التألق.. أتطلع لرؤيتك وأنت تلعب في أعظم بطولة العام المقبل.. كأس العالم".

محمد صلاح وجماهير ليفربول

بات محمد صلاح يمثّل حالة خاصة بالنسبة لجماهير نادي ليفربول، ولمعظم عُشاق الساحرة المستديرة في العالم، لا سيّما في العالم العربي. وأصبح صلاح بمثابة "أيقونة" للنجاح ، ولترجمة ذلك الشعور يعكف مشجعو النادي الإنجليزي إلى تأليف أغان عديدة للنجم المصري، تشجيعًا له واحتفالا بأهدافه، فمرّة الّفوا له أغنية أُطلق عليها "الملك المصري"، وأغنية أُخرى تحتفي بملكهم المصري، وجاء فيها: "مو صلاح لا لا لا.. إذا سجل أهدافًا أخرى فسأدخل الإسلام أنا أيضًا".

إضاءات ومراحل في حياة ومسيرة محمد صلاح

يبدأ مسيرته الكروية بالمقاولون العرب

بدأ محمد صلاح حياته الكروية في نادي المقاولون العرب، كان هذا النادي مصنع أولى لمساته الإبداعية كجناح أيمن، خاض محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز في 2010.

يحقق أول أحلامه في بازل السويسري

أكمل صلاح مسيرته على نفس المستوى المهارى مما جعله في طريقه إلى التعاقد مع نادى الزمالك في الصفقة التي عُرقلت بسبب رئيس النادي، ليتم بازل السويسري تعاقده مع اللاعب في أبريل 2012 في الصفقة التي بلغت مليوني يورو، وسجل صلاح أول أهدافه الرسمية في الدوري السويسري أمام نادى لوزان، وفاز مع بازل ببطولة كأس سويسرا، واختِير أحسن لاعب أفريقي صاعد عام 2012، وكأحسن لاعب في الدوري السويسري عام 2013.

تسجيله في مرمى تشيلسي

لم يبدأ محمد صلاح مشاركاته مع بازل أساسيا، وإنما بدأها من مقاعد البدلاء، ففي 23 يونيو 2012 شارك في مباراة ضد نادى ستيوا بوخارست الروماني في المباراة التي انتهت بهزيمة بازل 4-2. ثم لعب أول مباراة رسمية مع بازل في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ضد نادى مولده النرويجي في يوم 8 أغسطس 2012، ودخل بديلا في الدقيقة 74. لم ينتظر محمد صلاح طويلا ليسجل أول أهدافه في الدوري السويسري، ففي الأسبوع الثاني من منافسات الدوري، وأمام نادى لوزان سجل محمد صلاح الهدف الأول له و الثانى لفريقه، مؤكدا فوز بازل باللقاء بنتيجة 2-0. استمر محمد صلاح بالتسجيل، لكن هذه المرة كان في الدور الربع النهائي من بطولة دوري أوروبا، ففي 11 أبريل عام 2013، سجل أول أهدافه الأوروبية ضد توتنهام هوتسبير، ليتأهل فريقه بازل للدور المقبل بعدما تخطوا توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين



وفى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أوروبا، سجل محمد صلاح ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، ولكن بازل تعرضت للخسارة 2-5 فى مجموع المباراتين، على الرغم من خيبة الأمل في المنافسات الأوروبية، فاز بازل بموسم 2012-13 من الدوري السويسري، وأصبح محمد صلاح محل اهتمام الصحف المصرية والعالمية، بعد مشاركته في بطولة دوري أوروبا، وتسجيله هدفين في مرمى كلا من توتنهام هوتسبير و تشيلسي الإنكليزيين.

يحصد أفضل لقب بالدوى السويسري

قبل الرحيل من سويسرا حصل محمد صلاح على لقب أفضل لاعب فى الدوري السويسري عن عام 2013، كما حصل على جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأفضل لاعب صاعد في أفريقيا عام 2012.

صلاح ينتقل إلى نادى تشيلسى

قضى صلاح مع نادى بازل موسما ونصف خاض خلالها 79 مباراة محرزا 20 هدفا في مختلف البطولات، وجاء بعدها إلى اللاعب الموهوب عدة عروض، أكثرها جدية عرض نادي تشيلسي وليفربول الإنكليزيين، وعلى عكس رغبة جميع متابعيه، جاء اختيار صلاح اللعب لأصحاب القميص الأزرق، بينما كان يفضل جمهوره أن يذهب صلاح إلى ناد أقل من تشيلسي، لتكون فرصة اللعب أفضل، و أعلن نادى تشيلسي عن اتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى النادي اللندني، بصفقة لم يُعلَن عنها، لكن قدّرتها الصحافة الإنكليزية بما يقارب من 11 مليون باوند مما يعادل 13.25 مليون يورو، أحرز أول أهدافه مع فريق تشيلسي في مباراة الأرسنال التي انتهت بنتيجة 6-0 للبلوز.



إعارة صلاح؛ قوة وعزيمة من أجل البقاء

لم تكن أوضاع صلاح فى تشيلسي مُرضية لطموحه ولا لجمهوره، فقد لازم دكة البدلاء لفترات طويلة لم يعتدها في مسيرته، لذا كان قراره بالرحيل في إعارة لمدة 6 أشهر لنادي فيرونتينا الإيطالي في فبراير 2015، وهذا ما حدث، كجزء من صفقة انتقال خوان كوادرادو من فيرونتينا الإيطالي إلى تشيلسي الإنكليزي.



وفى يوم 3 فبراير 2015، وصل محمد صلاح إلى نادى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر على أن يكون للنادي الحق في التجديد لموسم آخر، وأحرز صلاح أول أهدافه مع فيورينتينا فى مباراتهم ضد ساسولو، والتى انتهت بفوز فيورينتينا بنتيجة 3-1.



وكانت هى المباراة الثانية له والأولى كأساسي، وفيها أحرز الهدف الأول وصنع الهدف الثاني، وسجل هدفه الثاني مع الفريق ضد تورينو بعد أن دخل بديلا فى الدقيقة الـ66 وكان النتيجة، تُشير إلى التعادل السلبي، فأحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الـ85 وبعد دقيقتين عادل الفريق الآخر النتيجة لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

ولعب بديلا ضد الإنتر وتمكن من تسجيل الهدف الوحيد فى المباراة ومنح فريقه الثلاث نقاط.

رحلة كفاح تقود محمد صلاح إلى روما

بعد قرار الإعارة الذي اتخده محمد صلاح انضم إلى نادي روما مع مطلع الموسم الكروي 2015 - 2016، لعب أيضا أمام نادى برشلونه ونادي ريال مدريد الإسباني وصار من أحد اللاعبين الأساسيين في فريق روما إلا أنه تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لمدة شهر.

مشاركات صلاح في المباريات الدولية

شارك اللاعب محمد صلاح في عدد من المباريات الدولية، جاءت الأولى مع منتخب الشباب في كأس العالم للشباب 2011، و كان جزءا من المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد لندن 2012 و نجح في هز شباك المنتخب البرازيلي وسجل في جميع مباريات الفريق في دور المجموعات، كما أصبح من نجوم المنتخب المصري الأول، بعدما أحرز أول أهدافه مع المنتخب في مرمى النيجر، كما أحرز أول هاتريك دولي له فى مرمى زيمبابوى فى يونيو الماضي، و في العموم يمتلك مهاجم تشيلسى سجلا ممتازا مع منتخب بلده.

يُعد المهاجم المصري صاحب الـ 25 عام، أول لاعب مصري وعربي يسجل هاتريك وسوبر هاتريك فى الدوري الإنكليزي، وقبل المباراة التي أحرز فيها الهاتريك، والتي جمعت بين فريقه ليفربول وفريق واتفورد، كان هناك ثلاثة لاعبين بالريدز فقط قد سجلوا أربعة أهداف في مباراة واحدة، وهم لويس سواريز، و روبي فاولر، و مايكل أوين.

"مو" أو الملك المصري كما يلقبه مشجعوا ليفربول، قاد منتخب مصر إلى الصعود لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990 عقب تسجيله لخمسة أهداف فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتصدر صلاح قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى لاعبي كرة القدم العرب المحترفين بالعالم 2017، كما جاء ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط (30under30) لعام 2018.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، محمد صلاح كأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، وهو اللاعب الوحيد الذي حصل على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي لمرتين بالموسم الحالي، وذلك في نوفمبر 2017، وفبراير 2018.

يُذكرُ أن صلاح، انتقل من نادي روما الإيطالي إلى ليفربول في يوليو 2017 بقيمة مبدئية 42 مليون يورو ( 51.6 مليون دولار)، وتضمن العقد قيمة إضافية تقدر ب 8 مليون يورو (9.8 مليون دولار) تتحدد وفقا لتحقيق اللاعب لمستهدفات معينة في ليفربول.