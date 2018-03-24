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مدرب إسبانيا يعقب بعد التعادل أمام ألمانيا

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 09:38

مدرب إسبانيا يعقب بعد التعادل أمام ألمانيا
المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعرب جولين لوبيتيجي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن شعوره بالرضا، تجاه أداء لاعبي الماتادور، أمام ألمانيا، في الودية التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، وانتهت بالتعادل 1-1.

ونقلت صحيفة "آس"، عدة تصريحات للمدرب لوبيتيجي، حيث قال "قدمنا مستويات جيدة، لعبنا ضد بطل العالم بدوافع كبيرة".

وتابع مدرب إسبانيا "سنحت لنا عدة فرص للفوز بالمباراة، ولكن المواجهة كانت معقدة للغاية".

وأضاف "ألمانيا لديها فريق قوي وسريع، هم أكثر راحة مننا، كون المباراة على أرضهم، لعبنا بسرعة كبيرة في أول 30 دقيقة، تمكنا من تفادي الهجمات المرتدة".

وواصل "نحن سعداء بأداء الفريق بأكمله، هناك أمور أكثر إيجابية، من أي شيء آخر في المباراة".

واختتم "اللعب ضد الأفضل دائما، يكون ضمن التحديات الرائعة، كنا نثق في مستوانا، أنا متأكد من أن الأداء في كأس العالم سيكون مختلفا، هي فقط مباراة ودية، ولكن جاءت بكثير من الإصرار والطموح".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#جولين لوبيتيجي
#إسبانيا
#ألمانيا

من عرب 48

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