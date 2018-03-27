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لوف يحسم موقفه من تدريب بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 27/03/2018 - 13:24

لوف يحسم موقفه من تدريب بايرن ميونخ
المدرب الألماني يواخيم لوف (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

حسم يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، موقفه من تدريب بايرن ميونخ الصيف المقبل، عقب نهائيات كأس العالم في روسيا.

ويبحث بايرن ميونخ عن خليفة لمدربه الحالي المخضرم، يوب هاينكس، المتوقع رحيله عقب نهاية الموسم الجاري، إذ فشل في الاتفاق مع توماس توخيل، بعد أن اتفق الأخير على تدريب ناد آخر في أوروبا.

وقال لوف، في تصريحات لقناة "زد دي إف" الألمانية "لدي عقد مع الاتحاد الألماني يمتد حتى 2020، وبالتالي فإن تدريب بايرن ليس قضية بالنسبة لي على الإطلاق".

وأضاف صاحب الـ58 عامًا "نستعد حاليا لكأس العالم، وبالتالي لدي ما يقلقني بعيدًا عن بايرن ميونخ".

ويتولى لوف مسؤولية تدريب منتخب الماكينات منذ عام 2006، وقاده للتتويج ببطولتي كأس العالم 2014 وكأس القارات 2017.

ملف خاص | يوم الأرض

#بايرن ميونخ
#يواخيم لوف
#يوب هاينكس
#منتخب ألمانيا

من عرب 48

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