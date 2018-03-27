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محمد صلاح يخوض منافسة قوية مع ميسي

تاريخ النشر: 27/03/2018 - 08:44

محمد صلاح يخوض منافسة قوية مع ميسي
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

دخل الدولي المصري، ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في منافسة قوية مع نظيره الأرجنتيني، ونجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بعدما حل ثانيًا في التقرير الذي أصدره المركز الدولي لكرة القدم "CIES" لأبرز اللاعبين في الدوريات الـ5 الكبرى (إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا وألمانيا)، في جميع المراكز، خلال الأشهر الـ3 الماضية.

وحصل ميسي على التقييم الأعلى في مركز الجناح، وبلغ 93.7 نقطة، فيما جاء محمد صلاح وصيفًا، بـ89.9.

وانفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدري الإسباني، بالمركز الأول في مركز المهاجم، برصيد 90.8 نقطة، وفي المركز الثاني، الأرجنتيني، لاعب يوفنتوس الإيطالي، غونزالو هيغوين، برصيد 87.4.

وحصل الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى فريق توتنهام الإنجليزي، على أفضل تقييم لحارس في الدوريات الـ5 الكبرى، برصيد 84.1، وحل ثانيًا، أليسون بيكر، حارس روما الإيطالي، برصيد 83.8.

وحصل السنغالي، كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، على تقييم أفضل مدافع، برصيد 90.4، متفوقًا على سانشيز مدافع توتنهام الإنجليزي، الذي حقق 88.5 نقطة.

وحصل ماريو روي، لاعب نابولي الإيطالي، على لقب أفضل ظهير، برصيد 88.2، وجاء خلفه كارفاخال، لاعب ريال مدريد، برصيد 86.6.

وأما الدانماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام الإنجليزي، حصل على أفضل تقييم للاعب الوسط (بوكس تو بوكس)، برصيد 98.9، وخلفه لاعب وسط نابولي الإيطالي، مارك هامسيك، برصيد، 89.5.

وأفضل لاعب خط وسط دفاعي، كان من نصيب الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، برصيد، 92.8، ومن وراءه موسى ديمبلي لاعب توتنهام، برصيد 89.0.

يذكر أن المركز الدولي اختار 70 لاعبًا، في قوائم الأفضل، وكان لبرشلونة 10 من ضمنها، و4 من الملكي، و2 من أتلتيكو مدريد، ولاعب من فالنسيا.

ملف خاص | يوم الأرض

#محمد صلاح
#ليونيل ميسي

من عرب 48

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