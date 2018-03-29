ميسي مرشح لكسر رقمه الماراثوني

من المحتمل نظريا أن يكسر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، رقما قياسيا سابقا له، وذلك في حال مشاركته في جميع المباريات المتبقية هذا الموسم، سواء مع البارسا أو منتخب بلاده الأرجنتين.



ووفقا لصحيفة سبورت فإن الرقم القياسي السابق لميسي المتعلق بعدد مشاركاته في الموسم الواحد هو 69 مباراة، والذي حققه موسم 2011-2012 (60 مباراة مع برشلونة و9 مع الأرجنتين).



ولعب ميسي حتى الآن هذا الموسم 48 مباراة (43 مع برشلونة و5 مع الأرجنتين)، إلا أنه قد يصل إلى 72 مباراة في حال مشاركته في الـ24 مباراة المتبقية.



وتتبقى لبرشلونة 9 مباريات في الليجا، مباراة نهائي كأس الملك، 5 في دوري أبطال أوروبا (في حال الوصول للنهائي).



فيما يتبقى لمنتخب الأرجنتين 9 مباريات (2 ودية و7 في كأس العالم في حال الوصول لقبل نهائي المونديال).