كريستيانو خارج حسابات زيدان أمام لاس بالماس

يعتزم زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إراحة كريستيانو رونالدو من مواجهة لاس بالماس، غدا السبت، في الجولة الـ30 من الليغا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن زيدان يريد إراحة هداف الفريق الملكي، قبل موقعة يوفنتوس، يوم 3 نيسان/أبريل المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو، لا يفكر في القتال على لقب هداف الدوري الإسباني، الذي يبتعد في سباقه عن ليونيل ميسي، بثلاثة أهداف فقط، بعدما سجل 22 هدفا.

وشارك رونالدو في تدريبات ريال مدريد، أمس الخميس، بصورة طبيعية، بعدما عاد من اللعب برفقة البرتغال، أمام مصر وهولندا.

وفي ذات الصدد، ذكرت صحيفة "آس" أن زيدان قد يريح بعض النجوم الآخرين، مثل سيرجيو راموس، كيلور نافاس، مارسيلو، توني كروس وكاسيميرو، الذين شاركوا لمدة 180 دقيقة مع منتخبات بلادهم، ضمن الأجندة الدولية.

وأوضحت أنه حتى إذا تم استدعاء هؤلاء اللاعبين، فإنهم لن يشاركوا في لقاء لاس بالماس، وهذا بالإضافة إلى إيسكو، الذي يعاني بعض المشاكل العضلية.

كما أبرزت الصحيفة أن داني كارفاخال، سيرتاح أيضًا بسبب الإيقاف، بعدما نال البطاقة الصفراء الخامسة، أمام جيرونا، في الجولة الماضية.