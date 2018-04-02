زيدان: من الصعب إقصاء يوفنتوس!

قال زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إن من الصعب إقصاء يوفنتوس، خصمه غدًا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، حديث زيدان خلال المؤتمر الصحفي التقديمي، الذي قال فيه "سنحاول أن نقدم مباراة جيدة، لكن لا علاقة لهذه المواجهة باللقاء قبل عدة أشهر (نهائي كارديف 4-1)، ستكون مباراة مختلفة تمامًا".

وعن أي خطة يحب اللعب بها، قال "أحب كل الخطط.. غالبا ما نلعب 3-3-4، لكني أحب ان أغير وألعب بطرق مختلفة".

وحول تفكير بعض لاعبيه بأنهم بدلاء، أجاب "أتمنى ألا يفكر اللاعب بذلك، لأن ليس هذا هو الحال، لا يوجد لاعب بديل بالنسبة لي.. لدي 25 لاعبًا جيدًا، وسأستخدمهم جميعًا".

وبشأن إيسكو، قال "يكون جيدًا مع منتخب إسبانيا، لأنه يلعب 8 مباريات، بينما هنا توجد 60 مباراة، هذا هو مفهوم التدريب الخاص بي".

وبخصوص مواجهة يوفنتوس، قال زيزو "ستكون صعبة، سيكون من الصعب إقصاء اليوفي.. إنها مباراة مهمة لكلا الفريقين، وعلينا الاستعداد بشكل جيد".

وتابع "ما يقوم به هذا الفريق (اليوفي) جيد جدًا، إنهم فريق كامل، ويجب أن نكون منتبهين في جميع الخطوط".

وعن السنوات التي قضاها في يوفنتوس، رد بقوله "تعلمت هناك الكثير كلاعب وشخص، كان ذلك تغييرًا هائلًا، وقد رحبوا بي كأسرة، لدي ذكريات جيدة عن هذه المرحلة".

وحول التشكيلة الأساسية غدًا، قال "إنه شيء خاص بغرف الملابس، لن أرد على ذلك".

وبخصوص ما تغير في الميرينغي، منذ نهائي كارديف، قال "لسنا مختلفين كثيرًا، لكن موسمنا لم يكن جيدًا كما توقعنا.. الجميع غدًا متاح، ما عدا ناتشو".

وفيما يتعلق بإمكانية تدريبه ليوفنتوس، أجاب زيدان "لا يمكنك أن تقول لا أبدًا، لكني أشعر بأني سعيد هنا، وأكرس نفسي فقط لتدريب ريال مدريد.. لا أفكر في المستقبل الآن".

وبشأن المقارنة بين الناديين، قال "إنهما يملكان نفس الجينات، دائمًا ما يفكران في الفوز بالمباريات.. لقد شاهدت الكثير من المباريات لهم (يوفنتوس) وهم يلعبون بشكل جيد".

وأضاف "الأمر معقد غدًا، نخرج دائمًا للفوز بالمباريات ضد أي فريق، صحيح أننا لم نتغلب على اليوفي في المراحل الإقصائية، لكننا هنا لمحاولة تغيير ذلك".