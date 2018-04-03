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فان ديك: صلاح قادر على تدمير أي خط دفاع

تاريخ النشر: 03/04/2018 - 09:16

فان ديك: صلاح قادر على تدمير أي خط دفاع
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

قال فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، إن زميله المتألق محمد صلاح، يستطيع تدمير أي خط دفاع، ويستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويلعب مانشستر سيتي، متصدر الدوري، في ضيافة ليفربول في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

ويمثل صلاح أكبر خطر على سيتي، إذ سجل 37 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وهز الشباك خلال فوز ليفربول 4-3 على غريمه في الدوري في كانون الثاني/يناير الماضي.

وردا على سؤال حول امتلاك صلاح، إمكانيات التفوق على دفاع سيتي، قال فان ديك "هذا ما يعرفه الجميع وهذا ما نشعر به أيضا".

وأضاف "إنه من نوعية اللاعبين الذين نحتاج حقا إلى أن يكونوا في قمة مستواهم، عندما يكون لائقا بنسبة 100 بالمئة فإنه يستطيع التفوق على أي شخص".

وتابع "هناك طرق لإيقافه لكن لن أتحدث عنها لأني لا أريد للمنافسين التفكير في هذه الأمور".

ومن المرجح أن يتنافس صلاح مع كيفن دي بروين، لاعب سيتي، على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وأكد فان ديك، أنه لن يستطيع التصويت لزميله، لكنه قال إن الفريق سيواصل بذل قصارى جهده في الملعب ليعزز فرص صلاح للفوز بأي جائزة فردية.

وقال المدافع الهولندي "أعتقد أن كل الناس في النهاية هم أفراد طبيعيين، لا أحد يشعر أنه أفضل من الآخرين وكل شخص يعمل بجدية من أجل الآخرين حتى نحقق الفوز".

وأضاف "وجوده في أي فريق شيء مهم، يعرف الجميع روح فريقنا وبدوننا لم يكن محمد صلاح سيسجل هذه الأهداف، يجب أن يبذل كل لاعب 100 بالمئة من جهده وأعتقد أننا نفعل ذلك".

ملف خاص | يوم الأرض

#فيرجيل فان ديك
#محمد صلاح
#ليفربول
#مانشستر سيتي
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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