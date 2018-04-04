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غوارديولا يكشف خطته لإيقاف محمد صلاح

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 14:20

غوارديولا يكشف خطته لإيقاف محمد صلاح
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يحل مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، ضيفا على نظيره ليفربول، على ملعب "آنفيلد"، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر المصري محمد صلاح، هو اللاعب الأخطر في صفوف ليفربول، حيث سجل الفرعون 37 هدفا بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز"، فإن بيب غوارديولا، مدرب السيتي، قد وضع خطة لإيقاف خطورة صلاح وإبطال مفعوله، خلال الفصل الأول من المواجهة الأوروبية، بين السكاي بلوز والريدز.

وقالت الصحيفة، إنه "من المتوقع، أن يبدأ مدافع السيتي، إيمريك لابورت، المباراة في مركز الظهير الأيسر، حيث ستكون مهمته الأساسية، محاولة السيطرة على صلاح خلال 90 دقيقة".

وأشارت إلى أن "لابورت، تم إعداده في مهمة مشابهة لإيقاف صلاح، في مباراة السيتي الأخيرة ضد إيفرتون، عندما تم تكليف الفرنسي الشاب، بالتصدي لثيو والكوت، نجم التوفيز".

ملف خاص | يوم الأرض

#محمد صلاح
#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#ليفربول
#دوري أبطال أوروبا
#إيمريك لابورت

من عرب 48

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