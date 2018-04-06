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ليفاندوفسكي يعتزم الرحيل وينتظر تحرك 3 فرق

تاريخ النشر: 06/04/2018 - 08:44

ليفاندوفسكي يعتزم الرحيل وينتظر تحرك 3 فرق
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يعتزم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الرحيل عن صفوف الفريق الألماني، عقب نهاية الموسم الجاري.

وأكد موقع "10 سبورت" الفرنسي أن ليفاندوفسكي حدد وجهته المقبلة، وينتظر إشارة من 3 أندية كبيرة هي ريال مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف أن ريال مدريد، وباريس سان جيرمان الأكثر جدية في ضم ليفاندوفسكي، ويرغب الملكي في إيجاد البديل لكريم بنزيمة، بينما يسعى الفريق الباريسي لتدعيم هجومه، تحسبًا لرحيل الأوروغوياني، إدينسون كافاني.

وأشار إلى أن إدارة النادي البافاري، لن تلبي رغبة المهاجم البولندي في الرحيل بسهولة، بل ستضع العراقيل أمام رحيله، أبرزها التعاقد مع بديل قوي في نفس مركزه، قبل بداية الموسم الجديد.

ويعد روبرت ليفاندوفسكي من أبرز هدافي أوروبا هذا الموسم، وسجل 35 هدفًا في 39 مباراة بكل البطولات، منها 26 هدفًا في 26 مباراة في الدوري الألماني، يتصدر بهم لائحة هدافي البوندسليغا.

ملف خاص | يوم الأرض

#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ
#ريال مدريد
#تشيلسي
#باريس سان جيرمان

من عرب 48

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