نادال: قدمنا مباراة جيدة أمام منافس صعب

قال الإسباني رافاييل نادال، عقب الفوز على منافسه الألماني، فيليب كولشرايبر، أمس الجمعة، في أول أيام دور الثمانية ببطولة كأس ديفيز للتنس، بين الفريقين، إنه لم يطبق ما تدرب عليه خلال الأسبوع الجاري.

لكنه شدد على أهمية الانتصار الذي حققه، من أجل منح إسبانيا النقطة الأولى، ومعادلة النتيجة 1-1.

وأوضح نادال في تصريحات بعد المباراة، التي حسمها بثلاثة مجموعات دون رد "لقد عدت لتوي من الإصابة، لكن الأسبوع الذي خضته في الإعداد سيساعدني كثيرا.. لقد كانت مباراة جيدة أمام منافس صعب، ويراودني شعور جيد، لم أنفذ التعليمات المتفق عليها في التدريبات بشكل كامل، لكن النتيجة كانت رائعة".

وقلل المصنف الأول عالميا، من أهمية أنه بات اللاعب، صاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية، في كأس ديفيز، بـ23 انتصار، مؤكدا أن الأهم هو التأهل للدور التالي.

وتابع نادال، الذي غاب عن الملاعب لثلاثة أشهر، بسبب إصابة أعلى الفخذ الأيمن "لم أشعر بأي ألم أو أي مضايقات، أشعر أنني في حالة معقولة بدنيا، مقارنةً بغيابي لفترة طويلة عن الملاعب".