برشلونة يراقب هدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة استفسر عن سعر اللاعب المراقب من ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة برشلونة تراقب لاعب خط وسط لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش، بعد الأداء الجيد الذي ظهر عليه خلال الموسم المنصرم.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة البلوجرانا استفسرت عن سعر اللاعب صاحب الـ23 عامًا، حيث تريد إدارة لاتسيو أكثر من 100 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن ميلينكوفيتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الإسباني يرى أن سعر اللاعب الصربي مبالغ فيه خلال الوقت الحالي.

ويُعدُّ ميلينكوفيتش محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، ويعد أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.