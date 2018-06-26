  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يراقب هدف ريال مدريد

تاريخ النشر: 26/06/2018 - 15:22

برشلونة يراقب هدف ريال مدريد
لاعبو لاتسيو (أرشيفية)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة استفسر عن سعر اللاعب المراقب من ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة برشلونة تراقب لاعب خط وسط لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش، بعد الأداء الجيد الذي ظهر عليه خلال الموسم المنصرم.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة البلوجرانا استفسرت عن سعر اللاعب صاحب الـ23 عامًا، حيث تريد إدارة لاتسيو أكثر من 100 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن ميلينكوفيتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الإسباني يرى أن سعر اللاعب الصربي مبالغ فيه خلال الوقت الحالي.

ويُعدُّ ميلينكوفيتش محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، ويعد أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ريال مدريد
#برشلونة
#مانشستر سيتي
#لاتسيو
#انضمام
#التعاقد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

موهبة إنتر ميلان يوقع لروما رسميا
موهبة إنتر ميلان يوقع لروما رسميا

2018-06-26

رسميًا: إنتر ميلان يعلن ضم ناينجولان
رسميًا: إنتر ميلان يعلن ضم ناينجولان

2018-06-26

البرتغال تتأهل وتجرد إيران من المونديال
البرتغال تتأهل وتجرد إيران من المونديال

2018-06-25

الأكثر قراءة

إسبانيا تتعادل أمام المغرب وتتأهل من صدارة مجموعتها

إسبانيا تتعادل أمام المغرب وتتأهل من صدارة مجموعتها

2018-06-25
محمد صلاح ينوي ترك المنتخب المصري: استغلّوني سياسيا

محمد صلاح ينوي ترك المنتخب المصري: استغلّوني سياسيا

2018-06-25
المصاب بحادث جنين أحمد دلاشة يخضع للعلاج المكثف بمستشفى العفولة

المصاب بحادث جنين أحمد دلاشة يخضع للعلاج المكثف بمستشفى العفولة

2018-06-25
لماذا يزعج

لماذا يزعج "الكوندوم" إسرائيل؟

2018-06-25
أوروغواي تنتزع صدارة المجموعة الأولى من روسيا

أوروغواي تنتزع صدارة المجموعة الأولى من روسيا

2018-06-25