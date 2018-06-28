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ميلان يتلقى ضربة موجعة من الاتحاد الأوروبي

تاريخ النشر: 28/06/2018 - 11:22

ميلان يتلقى ضربة موجعة من الاتحاد الأوروبي
لاعبو ومدرب ميلان (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: ربيع سواعد

استبعد آيه سي ميلان الإيطالي من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل على خلفية تحقيق بشأن الأمور المالية للفريق، بحسب ما أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفتح "يويفا" تحقيقا في الشؤون المالية للفريق الإيطالي لتحديد مدى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف.

وجاء في بيان الاتحاد الأرووبي، أنه "جرى استبعاد الفريق من المشاركة في أي مسابقة أوروبية قادمة سيتأهل إليها في الموسمين المقبلين (2018-2019 و2019-2020)".

وتأهل الروسونيري إلى الدوري الأوروبي للموسم المقبل، ولذلك سيحظر عليه المشاركة في هذه البطولة.

تجدر الإشارة إلى أنه يحق لميلان الطعن في القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية في مدينة لوزان السويسرية.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#آيه سي ميلان
#الاتحاد الأوروبي
#الدوري الأوروبي

من عرب 48

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