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مانشستر يونايتد يخطط لخطف مدافع برشلونة

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 10:42

مانشستر يونايتد يخطط لخطف مدافع برشلونة
اللاعب الكولومبي ياري مينا (ا ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

يخطط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع مدافع فريق برشلونة الإسباني، ياري مينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت شبكة "بليتشر ريبورت" الأميركية نقلا عن مواقع وصحف إنجليزية أن المدافع الأسمر الذي عانق المجد خلال نهائيات كأس العالم الجارية في روسيا، بات هدفا مهما للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشيرة إلى أن "سبيشيال وان" وهو اللقب الذي اشتهر به مورينيو، يرغب في تأمين الخط الخلفي لفريقه بعد المستوى الدفاعي السيء الذي ظهر عليه "الشياطين الحمر" في الموسم الماضي في الكثير من المباريات.

وبات مانشستر يونايتد هو النادي الإنجليزي الثالث الذي يبدي رغبته في التعاقد مع ياري مينا بعد فريق ليفربول وإيفرتون.

وقدم ياري مينا أداء لافتا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم بروسيا، ونجح في تسجيل 3 أهداف خلال المباريات الأربع التي خاضها منتخب بلاده، قبل أن يودع من دور الستة عشر على يد منتخب إنجلترا بركلات الترجيح.

وكان ياري مينا خارج الحسابات الفنية لإرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة طوال الموسم الماضي حيث لم يشارك كثيرا، وكانت إدارة برشلونة قبل نهائيات كأس العالم تدرس السماح للاعب بالرحيل على سبيل الإعارة، لكن بعد الظهور المميز له في نهائيات كأس العالم، لن يكون التفريط في اللاعب مرحبا به كثيرا في قلعة "كامب نو".

وكان برشلونة قد ضم ياري مينا من نادي بالميراس البرازيلي في الانتقالات الشتوية بشهر كانون الثاني/يناير، وكافح الشاب البالغ من العمر 23 عاما للمشاركة لكن فالفيردي كان لا يعتمد عليه كثيرا.

وأضاف التقرير الذي نشرته شبكة "بليتشر ريبورت" عن اللاعب، أنه حاليا في فترة راحة بإجازته عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، وترك لوكيل أعماله حسم مستقبله في الفترة المقبلة، من بين العروض الكثيرة التي تلقاها.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مانشستر يونايتد
#ياري مينا
#برشلونة

من عرب 48

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