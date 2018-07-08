ميلان يتعاقد مع لاعب كرواتي

تعاقد فريق آيه سي ميلان الإيطالي بشكل رسمي مع اللاعب الكرواتي، ألين هاليلوفيتش، قادما من فريق هامبورغ الألماني، وذلك بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، إن "النادي الروسونيري تعاقد مع هاليلوفيتش البالغ من العمر 22 عاما حتى عام 2021، وسيدفع 2.5 مليون يورو لنادي هامبورغ الذي قام بإعارة اللاعب إلى الدوري الإسباني عبر فريق لاس بالماس".

ويعتبر هاليلوفيتش واحدا من المواهب الشابة الواعدة في كرة القدم الأوروبية، وسيلعب الموسم المقبل في الدوري الإيطالي مع نادي ميلان تحت قيادة المدرب جينارو غاتوزو، ولكنه لن يستطيع المشاركة في المنافسات الأوروبية الموسم المقبل بسبب العقوبة الموقعة على ناديه الجديد بعد تجاوز قواعد اللعب المالي النظيف.