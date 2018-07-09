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5 مرشحين لخلافة كريستيانو في ريال مدريد

تاريخ النشر: 09/07/2018 - 19:19

5 مرشحين لخلافة كريستيانو في ريال مدريد
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

يخطط فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع النجم الإنجليزي، هاري كين، كونه يعتبر الخيار المثالي لخلافة الرحيل المحتمل لنجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

كما وضعت إدارة الفريق الملكي خيارات أخرى في حال فشلها بالحصول على خدمات لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "إدارة ريال مدريد تدرك تماما أن التعاقد مع كين سيكون غير واقعي تقريبا، بسبب صعوبة التفاوض مع رئيس توتنهام".

وأكدت الصحيفة أنه في حال فشل الريال في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي، فإن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، سينظر إلى 4 خيارات أخرى لتعزيز خط هجوم فريقه، ويأتي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على رأس القائمة، إضافة إلى مهاجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وصانع ألعاب نادي تشيلسي ومنتخب بلجيكا إيدين هازارد، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

تجدر الإشارة إلى أن كين ساهم في بلوغ منتخب إنجلترا نصف نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بتسجيله 6 أهداف في 4 مباريات خاضها حتى الآن مع منتخب "الأسود الثلاثة".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#كريستيانو رونالدو
#هاري كين
#نيمار دا سيلفا
#كيليان مبابي
#إيدين هازارد
#روبيرت ليفاندوفسكي
#ريال مدريد

من عرب 48

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