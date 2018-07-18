بوغبا... رحيل عن مانشستر يونايتد وعودة إلى يوفنتوس؟

يبدو واضحا أن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، يريد الرحيل، وحدد الوجهة التي يرغب في الالتحاق بها.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن الفائز بلقب بطولة العالم، بول بوغبا، يشعر بالتعب من التدرب تحت إمرة المدير الفني للفريق، جوزيه مورينيو، وأنه مستعد للرحيل عن مانشستر يونايتد صوب ناديه السابق يوفنتوس.

وأشارت إلى أن "وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى البيانكونيري، سيلعب دورا كبيرا في ضم نجوم آخرين، خاصة بعدما بات اليوفي من بين أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد قبل عامين، في صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو.