أغلى حارس مرمى بالتاريخ: البرازيلي أليسون من روما لليفربول

زف فريق ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمشجعيه بشرى تعاقده مع النجم البرازيلي، أليسون، من فريق روما في صفقة قياسية عالمية بالنسبة لحارس مرمى، أمس الخميس.

وقال فريق روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي إنه اتفق مع ليفربول على الصفقة التي تبلغ قيمتها 72.5 مليون يورو، للاستغناء عن الحارس البالغ من العمر 25 عاما وهو مبلغ يتجاوز 53 مليون يورو التي دفعها يوفنتوس لضم بوفون عام 2001.

وشارك أليسون في 37 مباراة مع روما الموسم الماضي وساعده على التأهل لقبل نهائي دوري أبطال اوروبا حيث خسر أمام ليفربول.

وكان ضمن التشكيلة الأساسية في مباريات البرازيل الخمس في كأس العالم في روسيا قبل الخروج من دور الثمانية على يد بلجيكا.