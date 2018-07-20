تقارير: هازارد إلى ريال مدريد بمبلغٍ ضخم

أشارت تقارير صاحفية، اليوم الجمعة، إلى أن اللاعب البلجيكيّ، ونجم نادي تشيلسي، إيدين هازارد، اقترب من التعاقد مع نادي ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نشرته شبكة "لو 10 سبورت" الفرنسية، فإن ريال مدريد اتفق مع تشيلسي على ضم هازارد مقابل 190 مليون يورو، في الصيف الجاري.

وأضافت أن ريال مدريد تفاوض مع والد هازارد في الفترة الماضية، بعد نية النادي الملكي دفع المقابل المذكور لضم نجله.

يُشار إلى أن ريال مدريد يريد التعاقد مع هازارد، في ظل سعيه لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليوفنتوس الإيطالي.

وكانت تقارير قد أكدت مؤخرا دخول النجم البلجيكي، ضمن قائمة اهتمامات برشلونة الإسباني.