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بنزيمة يردّ بنفسه على أنباء انتقاله إلى ميلان

تاريخ النشر: 21/07/2018 - 20:12

بنزيمة يردّ بنفسه على أنباء انتقاله إلى ميلان
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

قرّر النجم الفرنسيّ، كريم بنزيمة، الردّ بنفسه على الشائعات التي ربطت اسمه بالانتقال من نادي ريال مدريد الإسباني إلى ميلان الإيطالي في الميركاتو الحالي، وأنه ينوي تغيير وكيل أعماله.

وكان الصحافي الإيطالي الشّهير، جيانلوكا دي مارزيو، قد أكّد اتفاق بنزيمة مع ميلان وحديثه مع المدرب جينارو غاتوزو، ما دفع وكيل أعمال اللاعب، كريم الجزيري، إلى وضع وجه ضاحك على التغريدة التي وردت على موقع التغريدات القصيرة - تويتر.

قرر دي مارزيو على إثرها الرد بقوة، مؤكدًا أن بنزيمة سيتجه إلى إقالة وكيل أعماله عما قريب، إضافة إلى أنه اجتمع مع ميلان من خلال وسطاء.

ازداد الحديث على إثرها عن قرب بنزيمة من الروسونيري بعقد يمتد حتى عام 2022 وبراتب يصل إلى تسعة ملايين يورو، لكن الأخير خرج عبر حسابه الرسمي في إنستغرام للرد على دي مارزيو بطريقة عنيفة بالقول: "ربما أنت من عليه تغيير مهنته، كاذب".


#بنزيمة
#ريال مدريد
#ميلان

من عرب 48

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