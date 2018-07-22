محمد صلاح رفض الانضمام لبرشلونة لهذا السبب!

رفض النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، عرضا خياليا من فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية.

وذكر موقع "دون بالون" أن بطل الدوري الإسباني أبدى استعداده لدفع 180 مليون يورو لفريق ليفربول من أجل ضم محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي، على أن يتقاضى اللاعب المصري راتبا سنويا قدره 22 مليون يورو، وهو العرض الذي قوبل بالرفض من جانب هداف النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفا".

وأضاف الموقع، "محمد صلاح لا يفكر في ترك ليفربول الصيف الحالي، ليس بسبب تفضيله اللعب في فريق ريال مدريد الإسباني، ولكن بسبب تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة الذي سيؤثر بالسلب على حظوظ تألقه في المباريات مثلما يحدث مع باولو ديبالا في منتخب الأرجنتين".

وأضاف الموقع "برشلونة يسعى لإبرام صفقة مدوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن أحلامه تتحطم على صخرة اللاعبين مثل أنطوان غريزمان الذي قرر مواصلة المشوار مع أتلتيكو مدريد، ونيمار الذي يرفض العودة للنادي الكاتالوني، وكذلك إيدين هازارد".

واختتم الموقع الإسباني تقريره قائلا "محمد صلاح يؤمن بقدرة ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تحت قيادة يورغن كلوب".