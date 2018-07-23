برشلونة يقترب من التعاقد مع البرازيلي ويليان

اقترب فريق برشلونة الإسباني من التعاقد مع اللاعب البرازيلي، ويليان، بعدما قدم عدة عروض لفريقه تشيلسي الإنجليزي.

وقرر مالك "البلوز"، الروسي رومان أبراموفيتش، الاجتماع مع المديرة العامة للفريق، مارينا غرانوفسكيا، خلال هذا الأسبوع من أجل مناقشة العرض المقدم من برشلونة والذي تبلغ قيمته 84 مليون دولار (72 مليون يورو).

وأعلنت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أنه من المقرر أن يجتمع أبراموفيتش بغرانوفسكيا لبحث إمكانية الموافقة على العرض المقدم من النادي الكاتالوني للحصول على خدمات نجم منتخب "السيلساو".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أيضًا أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتم هو الآخر بالتوقيع مع اللاعب، ولكن في حالة موافقة إدارة "البلوز" على بيع اللاعب، فمن المؤكد أنها ستوافق على التخلي عن خدماته لصالح برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن مالك النادي اتخذ منذ عدة سنوات استراتيجية تعتمد على التخلي عن اللاعبين التي تقترب أعمارهم من الثلاثين، ويرى بأن الأموال التي سيحصل عليها من صفقة ويليان قد تساعد الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لـ "البلوز"، في تشكيل فريق قوي والتعاقد مع العديد من اللاعبين الموجودين بدائرة اهتمامات الفريق كالروسي أليكسندر غولوفين، لاعب فريق سيسكا موسكو، والأرجنتيني غونزالو هيغوين، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ودانييلي روجاني، لاعب البيانكونيري.

يُذكر أن إدارة برشلونة تسعى منذ فترة للتعاقد مع أحد اللاعبين المميزين لنسيان الفشل التي يلاحقها حتى الآن بعد الإخفاق في التوقيع مع الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، وترى أن ويليان يمتلك الإمكانيات اللازمة للعب بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي ولويس سواريز، لاعبا الفريق.