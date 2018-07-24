تشيلسي يرد على العرض الثالث من برشلونة لضم ويليان

ردّ فريق تشيلسي الإنجليزي على العرض الثالث من برشلونة لضم لاعبه البرازيلي، ويليان، بالرفض ليعيد الأخير خائبا بعد تقديمه عرضا بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، إلى أن الفريق الكاتالوني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات ويليان منذ 3 أشهر تقريبا، وقد قدم عرضين، الثاني وصل إلى 53 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت تقارير إعلامية بأن فريق مانشستر يونايتد على استعداد لدفع 60 مليون يورو للبلوز، مقابل التخلي عند خدمات لاعبه البرازيلي.

وانضم ويليان بورخيس دا سيلفا، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى صفوف النادي اللندني قادما من فريق أنجي الروسي في العام 2013، بعقد يمتد حتى 2022.

اللاعب البرازيلي مع منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي استضافتها روسيا في الفترة من 14 حزيران/يونيو الماضي، وحتى 15 تموز/يوليو الجاري، على نظيره البلجيكي، إثر خسارته أمامه بهدف مقابل هدفين.

وشارك ويليان في 55 مباراة، الموسم الماضي، وأحرز خلالها 13 هدفا، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.