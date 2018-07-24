11 مدربا يتنافسون على جائزة الأفضل لعام 2018

ضمت قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2018، 11 مدربا عالميا وذلك بحسب ما أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتفوق الإسبانيون في القائمة بتواجد 3 مدربين، ثم مدربين لفرنسا، ومدرب واحد لكل من كرواتيا وروسيا وألمانيا وإنجلترا والأرجنتين وإيطاليا.

وضمت القائمة 6 مدربين للأندية في مقدمتهم الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاد ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قبل أن يرحل عن تدريب النادي الملكي.

ومن مدربي الأندية أيضا: الإسباني إرنستو فالفيردي الذي قاد برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني، ومواطنه بيب غوارديولا بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" والألماني يورغن كلوب بعد الطفرة الهائلة في أداء ليفربول الإنجليزي ووصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة مدربي الأندية أيضا ماسيمليانو أليغري الذي قاد فريق يوفنتوس للفوز بلقب الكالتشيو الإيطالي، والأرجنتيني دييغو سيميوني بعدما اقتنص مع فريق أتلتيكو مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

على صعيد مدربي المنتخبات، استقر فيفا على خمسة مدربين من الذين صنعوا النجاحات والتألق مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس العالم وعلى رأسهم الفرنسي ديدييه ديشامب الذي قاد منتخب فرنسا للتتويج بلقب المونديال للكرة الثانية في تاريخ فرنسا، بعد الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية 4-2.

وجاء في القائمة كذلك الكرواتي، زالاتكو داليتش، الذي فاجأ العالم ووصل مع كرواتيا للمباراة النهائية، والروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف الذي فجر مفاجأة ووصل بمنتخب روسيا الأخير في التصنيف الدولي بين المنتخبات المشاركة في المونديال لدور الستة عشر، وخرج بصعوبة بركلات الترجيح في دور الثمانية على يد منتخب كرواتيا نفسه.

أما آخر مدربين في القائمة فهما الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي قاد بلجيكا للميدالية البرونزية للمونديال، وتم ترشيحه لتدريب منتخب بلاده، والإنجليزي غاريث ساوثغيت الذي غيّر من أداء المنتخب الإنجليزي في هذه النهائيات وقاده للمربع الذهبي بعد غياب لنحو 28 عاما.

الجدير بالذكر أن هذه القائمة سيتم تقليصها إلى ثلاثة مدربين فقط، وسيتم اختيارها عبر تصويت للجمهور على شبكة الإنترنت والصحفيين ومدربي وقادة المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويقام حفل توزيع جوائز الفيفا في الرابع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر المقبل في العاصمة الإنجليزية لندن.