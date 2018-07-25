  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

البرازيلي مالكوم: حققت حلمي باللعب مع برشلونة

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 08:43

البرازيلي مالكوم: حققت حلمي باللعب مع برشلونة
اللاعب البرازيلي مالكوم (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن فريق برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب البرازيلي، مالكوم، قادما من فريق بوردو الفرنسي.

وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، عقب وصوله إلى برشلونة لإجراء الكشف الطبي "لدي شعور فريد، لقد حققت حلمي باللعب في برشلونة، إنه أفضل فريق في العالم".

وأضاف "تغمرني سعادة كبيرة، وسأحاول مساعدة زملائي بالبارسا، وأتطلع بشدة لمقابلتهم، والحديث مع كل واحد من نجوم البارسا".

ومن المقرر أن يخضع مالكوم للكشف الطبي في برشلونة اليوم، الأربعاء، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، للحاق ببعثة البارسا المشاركة في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وكان الفريق الكتالوني قد أعلن عن تعاقده مع مالكوم مقابل 42 مليون يورو بعقد لمدة 5 سنوات.


#برشلونة
#مالكوم
#بوردو

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميلان يكشف عن خطته للتعاقد مع هيغوين
ميلان يكشف عن خطته للتعاقد مع هيغوين

2018-07-25

محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب
محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب

2018-07-25

الاتحاد الإسباني يحدد موعد مباراتي الكلاسيكو
الاتحاد الإسباني يحدد موعد مباراتي الكلاسيكو

2018-07-24

الأكثر قراءة

الجيش أقنع الحكومة الإسرائيلية بتأجيل العدوان على غزة لعام

الجيش أقنع الحكومة الإسرائيلية بتأجيل العدوان على غزة لعام

2018-07-24
حالة الطقس: موجة حر شديدة تمتد حتى الجمعة

حالة الطقس: موجة حر شديدة تمتد حتى الجمعة

2018-07-24
روسيا تحتج على إسقاط الطائرة السورية

روسيا تحتج على إسقاط الطائرة السورية

2018-07-24
مئات المفقودين وآلاف المشردين في انهيار سد في لاوس

مئات المفقودين وآلاف المشردين في انهيار سد في لاوس

2018-07-24
60 قتيلا وعشرات الجرحى جراء حرائق بمحيط أثينا

60 قتيلا وعشرات الجرحى جراء حرائق بمحيط أثينا

2018-07-24