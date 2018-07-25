البرازيلي مالكوم: حققت حلمي باللعب مع برشلونة

أعلن فريق برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب البرازيلي، مالكوم، قادما من فريق بوردو الفرنسي.

وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، عقب وصوله إلى برشلونة لإجراء الكشف الطبي "لدي شعور فريد، لقد حققت حلمي باللعب في برشلونة، إنه أفضل فريق في العالم".

وأضاف "تغمرني سعادة كبيرة، وسأحاول مساعدة زملائي بالبارسا، وأتطلع بشدة لمقابلتهم، والحديث مع كل واحد من نجوم البارسا".

ومن المقرر أن يخضع مالكوم للكشف الطبي في برشلونة اليوم، الأربعاء، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، للحاق ببعثة البارسا المشاركة في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وكان الفريق الكتالوني قد أعلن عن تعاقده مع مالكوم مقابل 42 مليون يورو بعقد لمدة 5 سنوات.