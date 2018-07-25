باريس سان جيرمان يحدد ثمن التخلي عن كافاني

أفادت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يستعد للتعاقد مع النجم الأوروغواياني، إدينسون كافاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت شبكة "سبورت ميديا ست"، إلى أن نجم فريق باريس سان جيرمان اقترب من الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، بعدما أبدى رغبته باللعب في استاد "سانتياغو برنابيو".

وذكرت الشبكة، أن كافاني (31 عامًا) يتقاضى 10 ملايين يورو كراتب سنوي، كما أن إدارة باريس سان جيرمان، حددت مبلغ 58 مليون يورو، للتخلي عن خدماته، وهو ما سيوفره ريال مدريد.

ويجد ريال مدريد، صعوبة في التعاقد مع نيمار، نجم سان جيرمان، لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو، مما جعله يلجأ للتفكير في ضم كافاني.