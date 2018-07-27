ما بعد كريستيانو: ما هي خطة لوبيتيجي مع ريال مدريد؟

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيجي، بدأ التخطيط للعمل على إصلاح الضرر المحتمل بعد رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في ظل عدم توفر بديل بقيمته حتى الآن.

وبحسب ما نقلته التقارير، فإن لوبيتيجي يعمل خلال فترة الإعداد للموسم الجديد على عدد من الخطط، في ظل تأكده من عدم تواجد لاعب في سوق الانتقالات الصيفية قادر على تقديم الغزارة التهديفية التي قدمها رونالدو، فإن المدرب الإسباني ينوي بناء فريق قوي على الجانب الهجومي، ويمتاز بصلابة دفاعية، في ظل خطته للمنافسة على لقب الدوري الإسباني.

خارطة الطريق التي سيعتمد عليها لوبيتيجي ليست غريبة عليه، حيث خلال تواجده مع نادي بورتو البرتغالي في موسم 2014-2015، نجح في جعل "التنانين" الفريق الأقوى دفاعيًا في الموسم خلال منافسات الدوري البرتغالي، حيث سكنت شباكهم 13 هدف في 34 مباراة، بمعدل 0.38 هدف في المباراة.

وعلى الرغم من أن هذه الصلابة الدفاعية لم تكن كافية لخطف اللقب من بنفيكا، والذي فاز باللقب بفارق ثلاث نقاط، وثلاثة أهداف مستقبلة أكثر من بورتو، ورغم إقالته في كانون الثاني/يناير 2016، إلا أنه في النصف الأول من ذلك الموسم، خاض 26 مباراة، وسكنت شباكه 21 هدفًا، بمعدل 0.8 هدف في المباراة.

وخلال الموسم الماضي، لم يتمكن زيدان من إيقاف الخلل الدفاعي، خصوصًا في الدوري الإسباني، مما أدى لفقدان فرصة المنافسة على اللقب مبكرًا، حيث تلقت شباكه 44 هدفًا بمعدل 1.15 هدف في المباراة، أكثر بـ15 هدف مما تلقاه برشلونة البطل، و22 أكثر من أتلتيكو مدريد الوصيف.

ولا يرغب لوبيتيجي في إظهار حالة من اللامبالاة في الخط الخلفي، حيث ستكون أوامره واضحة، لمسات قليلة وإعطاء سرعة لتدوير الكرة، والحفاظ على الاستحواذ، والتركيز في حالة فقده.

ومن المحتمل أن يعمل لوبيتيجي بشكل مكثف مع البرازيلي مارسيلو، والذي تسببت أخطاءه الدفاعية في عديد الأهداف في مرمى الميرنغي.

ووضح خلال تقديم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور، الفلسفة الدفاعية التي يمتلكها لوبيتيجي، حيث قال فينسيوس "المدرب أخبرني بأنه في الحالة الدفاعية لا يمكنني الركض بالكرة، لأن ذلك يمثل خطرًا على الفريق".

وفي ظل عدم اقتراب لاعب كبير من ريال مدريد، فإن لوبيتيجي يريد بناء مشروعه من الخلف للأمام، ويبدو أن هذه هي خطة المدرب لما بعد رونالدو.