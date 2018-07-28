بعد إقالته من تشيلسي: تقارير تكشف وجهة كونتي المقبلة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن المدرب أنطونيو كونتي في طريقه لاستلام تدريب فريق آيه سي ميلان بالموسم الكروي المقبل 2018-2019.

وبحسب التقارير، فإن ميلان دخل في مفاوضات مع المدرب المقال من تدريب تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم المنقضي، وهي لا زالت مستمرة حتى الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" إن هناك اجتماعًا سيجمع بين كونتي والمدير العام الجديد للميلان، ليوناردو، الأسبوع المقبل، لمناقشة القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه إذا توصل كونتي لاتفاق مع ميلان، فإنه سيحل محل المدير الفني الحالي، أسطورة ميلان، جينارو غاتوزو بعد انتهاء جولة النادي في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المعلومات تتضارب مع تصريحات المدير العام الجديد، مؤخرا، بأن موقف غاتوزو كمدير فني آمن في الفترة الحالية.

يذكر أن أنطونيو كونتي خاض 106 مباريات مع تشيلسي، فاز في 70 لقاء وهزم في 21 وتعادل في 15.