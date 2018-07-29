ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هدف برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب تشيلسي الإنجليزي، ويليان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن الفريق الملكي دخل في سباق الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي، لينافس غريمه برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأفادت تقارير، مؤخرا، بأن "البلوز" استقر على مبلغ 100 مليون إسترليني (131 مليون دولار) للاستغناء عن ويليان.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يريد وضع ويليان في صفقة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى البلوز، للفوز بهما مقابل المبلغ المذكور أعلاه، وهذا ما ستدرسه إدارة النادي اللندني.

اللاعب البرازيلي الذي تألق خلال الموسم الماضي مع البلوز، جعل إدارة برشلونة تضعه نصب أعينها بعد رحيل كل من باولينيو وإنييستا عن الفريق، في الوقت الذي دخل مانشستر يونايتد في الأمر لتدعيم وسط ملعبه الهجومي.

تيبو كورتوا الذي توج بجائزة القفاز الذهبي خلال مونديال روسيا 2018 ارتبط اسمه كثيرًا بالنادي الملكي، مما جعل بعض المنابر الإعلامية في إسبانيا تؤكد أن النادي الملكي استطاع غلق الصفقة لصالحه وفقط يتبقى الإعلان الرسمي.

وسلط التقرير الضوء على أن انضمام ويليان لصفوف ريال مدريد سيمنح جولين لوبيتيجي مدرب الفريق حرية تكتيكية كبيرة، حيث سيتغير مركز الويلزي غاريث بيل في الثلث الأخير بالتبادل مع البرازيلي صاحب الـ29 عامًا.

وختمت الصحيفة بأن العرض المقدم من قبل ريال مدريد للفوز بالثنائي يعتبر مقبولا بنسبة كبيرة، مما سيجعل تشيلسي يعطي الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.