ماذا قال نافاس عن مفاوضات الريال مع حارس جديد؟

تحدث حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، كيلور نافاس، عن مصيره مع فريقه في ظل المفاوضات التي تجري لضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد نافاس أنه "غير مهتم بما أثير مؤخرا حول رغبة الفريق الملكي في التعاقد مع حارس جديد".

وفي الفترة الأخيرة ارتبط اسم تيبو كروتوا، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، بالانضمام إلى صفوف الميرينغي.

وقال نافاس في تصريحات صحفية "أنا سعيد في ريال مدريد، كما أنني غير مهتم بما أثير مؤخرًا عن رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع حارس جديد".

وتابع أنه "غير قلق، عقدي مستمر حتى موسمين آخرين مع النادي، سأبذل فيهما كل ما في وسعي كي أطور مستواي، وأساعد الفريق على حصد مزيد من الألقاب".

واختتم "يجب أن أشكر الله على كل ما أنا عليه الآن، سأعمل بقوة، وسأظل مستمتعًا طوال فترة تواجدي مع ريال مدريد، وسيستمر لدي روح المنافسة، والرغبة في الفوز دائمًا، هذا الشيء لن أفتقده أبدًا".

ويمتد عقد كيلور نافاس مع ريال مدريد حتى عام 2020 مع وجود بند يسمح بتمديده لمدة موسمين آخرين، ويرغب نادي ريال مدريد في تمديد عقده على الرغم من سعي الإدارة للتعاقد مع حارس جديد.

وكان نافاس قد انضم إلى ريال مدريد من ليفانتي في 2014 مقابل 10 مليون يورو بعد تألقه اللافت للنظر مع منتخب بلاده في كأس العالم التي أقيمت في البرازيل في تلك السنة.