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النصراوي دبور على رادار بشكتاش التركي

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 12:31

النصراوي دبور على رادار بشكتاش التركي
النجم النصراوي مؤنس دبور (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

يحظى النجم النصراوي المحترف في الدوري النمساوي الممتاز، مؤنس دبور، باهتمام فرق أوروبية بارزة في ظل الأداء المبهر الذي يقدمه مع فريق ريد بول سالزبورغ.

وتمكنّ دبور من مواصلة خطف الأنظار سيما في افتتاح مباريات الدوري النمساوي، بعدما أحرز هدفين في مباراة فريقه أمام لاسك لينز (3-1)، بالإضافة إلى صناعة الهدف الثالث الذي جاء من نيران صديقة.

وبحسب التقارير الصحفية الصادرة بهذا الخصوص، فإن فريق بشكتاش التركي أبدى رغبة شديدة في الحصول على خدمات اللاعب النصراوي.

وبينت التقارير، بأن بشكتاش وضع قائمة لاعبين من أجل التعاقد معهم، والتي ضمت إلى جانب دبور كلا من دانيال ستوريدج وكريستيان ستواني وديفوك أوريجي.

تجدر الإشارة إلى أن دبور كان قد توّج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري النمساوي برصيد 22 هدفا.


#مؤنس دبور
#ريد بول سالزبورغ
#الناصرة
#بشكتاش

من عرب 48

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