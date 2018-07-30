تشيلسي يفتح الباب أمام رحيل مهاجمه

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن فريق تشيلسي الإنجليزي فتح الباب أمام رحيل مهاجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور"، فإن "اللاعب الفرنسي أوليفيه جيرو دخل في مفاوضات مع فريق مارسيليا الفرنسي، الذي أبدى اهتماما بضم المتوّج بكأس العالم مع الديوك مؤخرا".

وفشل جيرو، في حجز مكان أساسي في تشكيلة البلوز، في ظل وجود الإسباني ألفارو موراتا.

ولم يعد مهاجم آرسنال السابق، حتى الآن لتشيلسي، بسبب عطلته التي حصل عليها بعد حصد مونديال روسيا.

وألمحت الصحيفة، إلى أن المدرب الجديد لتشيلسي، ماوريسيو ساري، مستعد للسماح للاعب بالرحيل، خاصة وسط التكهنات التي تشير لاقتراب الأرجنتيني غونزالو هيغوين من الانضمام للبلوز.

وكان الإيطالي ماريو بالوتيلي، الهدف الأول لمارسيليا، ولكن بعد توتر المفاوضات معه، اتجه الفريق الفرنسي لمواطنه جيرو.

وادعت بعض التقارير، أن مارسيليا قد يحاول الجمع بين المهاجمين، لتعزيز خط هجومه للموسم المقبل.