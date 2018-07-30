ميلان يقترب من إبرام صفقة الأرجنتيني هيغوين

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي توصل لاتفاق مبدئي مع فريق يوفنتوس، والذي يقضي بانضمام اللاعب الأرجنتيني، غونزالو هيغوين، إلى صفوف الأول.

ووفقا لما نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مسؤولي ميلان اتفقوا مع نظرائهم في يوفنتوس على انتقال هيغوين لصفوف الروسونيري لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بشكل نهائي.

وأضاف الموقع أن الصفقة ستتم بحصول يوفنتوس على مبلغ يتراوح بين 18 إلى 20 مليون يورو نظير السنة الأولى، وفي حالة تفعيل بند الشراء النهائي سيدفع ميلان من 35 إلى 37 مليون يورو ليوفنتوس، لتصل القيمة النهائية للصفقة لحوالي 55 مليون يورو.

وكان يوفنتوس قد أعلن رغبته في الاستغناء عن المهاجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تعاقده مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف فريق ريال مدريد مقابل 122 مليون يورو.

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية رغبتها في التعاقد مع اللاعب، من بينها بوروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي الإنجليزي.

وانضم هيغوين صاحب الـ30 عاما لصفوف يوفنتوس عام 2016 قادما من صفوف فريق نابولي، وشارك مع البيانكونيري في 105 مباريات، ونجح في تسجيل 55 هدفا، وصنع 12.