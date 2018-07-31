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بعد تحقيقه حلم طفل سوري: فيفا يشيد بأخلاق صلاح

تاريخ النشر: 31/07/2018 - 23:50

بعد تحقيقه حلم طفل سوري: فيفا يشيد بأخلاق صلاح
من لقاء اللاعب محمد صلاح بالطفل السوري وعائلته (شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأخلاق النجم المصري، محمد صلاح، بعدما حقق حلم طفل سوري مريض التقى به في أميركا.

وجاء في حساب "فيفا": "أكثر من مجرد لعبة، أخلاق رائعة من العالمي محمد صلاح كما عودنا دائما، ومجهود كبير من منظمة makeawish لتحقيق حلم عمار".

 

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، في وقت سابق اليوم، مقطع فيديو للنجم المصري صلاح رفقة طفل سوري وعائلته، في الولايات المتحدة الأميركية، أثناء تواجد بعثة "الريدز" استعدادا للموسم المقبل.

وأوضح الموقع، أن الصبي البالغ من العمر 16 عاما، ويدعى عمار حلبي، والذي يحارب بشجاعة مرض ضمور العضلات، قد حصل على فرصة مقابلة بطله، محمد صلاح.


#فيفا
#محمد صلاح
#عمار حلبي
#سوريا
#مصر
#ليفربول

من عرب 48

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