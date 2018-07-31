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مدرب باريس سان جيرمان يحسم مصير كافاني

تاريخ النشر: 31/07/2018 - 08:50

مدرب باريس سان جيرمان يحسم مصير كافاني
النجم الأوروغوياني أدينسون كافاني (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، حسم مصير لاعبه الأوروغواياني، إدينسون كافاني، بعد الأنباء المتداولة حول إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر المدرب الألماني في تصريحات صحفية نقلها موقع "canal-supporters" الفرنسي "أعتقد أنَّه سيبقى هنا. لم يقل أحد أي شيء لي، وأعتقد أنه سيبقى. لقد تحدثت معه، ولم يظهر أي اهتمام بترك الفريق".

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت مؤخرًا، لاهتمام ريال مدريد بضم كافاني.

وحول منافسات كأس الأبطال الودية، قال توخيل "أفضل شيء حصلنا عليه منها هو عقلية الفريق، خاصة مع الكثير من اللاعبين الشباب".

وعن الفوز على أتلتيكو مدريد (3-2)، ختم بالقول "كانت مباراة معقدة، لكننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، كان هناك لاعبون يبلغون من العمر 16 عامًا، وقد ساعدوا بعضهم البعض كثيرًا، أنا سعيد بأداء الفريق بأكمله".


#باريس سان جيرمان
#إدينسون كافاني
#توماس توخيل
#ريال مدريد

من عرب 48

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